صندوق النقد الدولي يحذر من خطر ارتفاع الديون العالمية

جهينة نيوز:

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من ارتفاع معدل الديون العالمية.

وفي تقرير جديد، قال الصندوق إن على الحكومات استغلال النمو الاقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية.

كما حذرت المنظمة الدولية من أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي شهدت زيادة.

ورغم التحذيرات السابقة إلا أن الصندوق كشف عن أن القطاع المصرفي أصبح أكثر مرونة منذ الأزمة المالية العالمية.

لكنه أشار إلى وجود مخاطر، أوضح بعضها بشكل مفصل في تقريرين، أحدهما بشأن استقرار النظام المالي والآخر يركز بشكل خاص على التمويلات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة للحكومات، يقول صندوق النقد الدولي إن "هناك حاجة لاتخاذ إجراء حاسم الآن".

ويدفع بأنه من خلال تحسين أوضاعها المالية عندما يكون الأداء الاقتصادي قويا، سيكون لدى الحكومات مجال أوسع لاستخدام التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق العام لمواجهة الانكماش المستقبلي.

ويعني التحرك الفوري أنه من غير المحتمل أن تجد الحكومات صعوبة في اقتراض الأموال التي تحتاجها عندما يضعف الاقتصاد.

ووجه الصندوق انتقادا مستترا للولايات المتحدة، بلغة مختارة بعناية، حيث تشرع إدارة الرئيس دونالد ترامب في إجراء تخفيضات ضريبية في وقت يرى الصندوق أن الاقتصاد يقترب من التوظيف الكامل، أي تراجع معدلات البطالة للمستوى المقبول.

ويرى صندوق النقد الدولي أن من الضروري "تعديل السياسة هناك في( الولايات المتحدة) لضمان انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط". ويشير ذلك إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك في الاتجاه المعاكس تماما لما تخطط له حاليا.

هناك أيضا تحذير حول مخاطر عدم الاستقرار المالي العالمي. ويتعلق هذا التحذير جزئيا بالديون الحكومية المرتفعة لكنه لا يقتصر عليها.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم واستجابات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة إلى تفاقم مشاكل الديون، كما يمكن أن يؤثر على أسعار الأصول المالية