خبير روسي: حصول روسيا على صواريخ توماهوك من سورية مفيد للتعرف على نظام التحكم

الخميس, 19 نيسان 2018 الساعة 18:42 | سياسة, عالمي

خبير روسي: حصول روسيا على صواريخ توماهوك من سورية مفيد للتعرف على نظام التحكم

جهينة نيوز

قال الخبير العسكري الروسي العقيد المتقاعد ميخائيل تيموشينكو أن صواريخ توماهوك كانت معروفة جيداً لروسيا و لكن هناك دائماً إهتمام في معرفة التحديثات التي طرأت على هذه الصواريخ.

و في تعليقه على نبأ حصول روسيا على صاروخين مجنحين من طراز توماهوك من سورية و في مقابلة مع مجلة ستار الاسبوعية قال أن الصاروخ طرأ عليه الكثير من التحديثات منذ أواخر الثمانينات و بالتالي أصبحنا أمام صاروخ جديد كلياً و الآن لدى جيشنا فرصة رؤية هذه الصواريخ بمظهرها الجديد, و سيكون من المفيد جداً التعرف على نظام التحكم بالصاروخ و محركه.

و كان مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية أبلغ وكالة تاس الروسية أن سورية سلمت روسيا صاروخين مجنحين بحالة جيدة من الصواريخ التي أطلقتها قوات العدوان الثلاثي على سورية و تمكنت سورية من تحييدها, و هما بحالة جيدة.


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