ايقاف ماركوس الونسو يحرمه من نصف نهائي الكأس

جهينة نيوز:

سيغيب ماركوس الونسو مدافع تشيلسي عن مواجهة ساوثامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم الأحد بعد إيقافه ثلاث مباريات بسبب العنف.

واتهم الونسو (27 عاما) بالعنف بعد تدخل قوي ضد شين لونج مهاجم ساوثامبتون خلال فوز تشيلسي 3-2 في الدوري الانكليزي الممتاز باستاد سانت ماريز السبت الماضي.

وقال الاتحاد الانكليزي لكرة القدم في بيان "نفى الونسو الاتهام وتم رفض طعنه بعد جلسة استماع الأربعاء".

وسيغيب الاسباني الونسو، الذي اختير هذا الأسبوع ضمن فريق العام، عن مباراة تشيلسي في الدوري خارج ملعبه ضد بيرنلي الخميس ونصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي إضافة لمباراة أخرى في الدوري أمام سوانزي سيتي في وقت لاحق هذا الشهر.