بوغدانوف: التحضير لمحادثات أستانا 9 حول سوريا مستمر والموعد التقريبي المرتقب هو 15 أيار القادم

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن التحضير مازال جاريا لعقد لقاء أستانا التاسع حول سوريا.

واضاف: أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص بشأن التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أجريا مشاورات في الأسبوع الجاري مع كل من تركيا وإيران.

وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "التحضير جار، وفدنا الوزاري المشترك رفيع المستوى — ألكسندر لافرينتيف وسيرغي فيرشينين، وزملاؤنا العسكريين سافروا إلى طهران وعادوا بالأمس من أنقرة الاتصالات مستمرة".

وأفاد بوغدانوف أن الموعد التقريبي المرتقب لعقد اللقاء، هو في 15 أيار/مايو القادم.