متحدث عسكري عراقي: نسقنا ضربات جوية على مواقع لارهابيي "داعش" مع سوريا

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي العميد يحيى رسول، أن الضربات الجوية التي نفذها العراق على مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا، اليوم الخميس، نفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وقال العميد يحيى رسول لوكالة "رويترز" إن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16 للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات.

وقال بيان، صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس: "بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة، اليوم الخميس، ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات "داعش" الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق".

وأضاف أن "تنفيذ ضربات ضد عصابات "داعش" في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه".

وتنتشر القوات العراقية غالبيتها من الحشد الشعبي بطول الشريط الحدودي العراقي مع سوريا، لمنع تسلل فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.