العثور على هيكل عظمي بيد اصطناعية من العصور الوسطى

جهينة نيوز:

عثر علماء ​الآثار​ في شمال إيطاليا على ​هيكل عظمي​ لرجل من العصور الوسطى، يتميز بظاهرة فريدة لا توجد في الهياكل الأخرى من هذه الحقبة.

ونقلت مجلة Sciencealert تأكيد العلماء على أن الهيكل العظمي يعود لرجل عاش خلال الفترة بين القرنين السادس والثامن الميلادي، وأن عمره عند وفاته كان بين 40-50 سنة. كما أن يده اليمنى كانت مبتورة، وبدلا من الكف، ثبت طرف اصطناعي "سكين".

وتقول عالمة الآثار إيليانا ميكاريلي: "يحتمل أن سبب بتر اليد طبي".

كما بين فحص الجمجمة أن أسنان الرجل ممحوة بوضوح، ويعتقد الباحثون أن ذلك يعود إلى احتمال استخدامها بشكل متكرر لتثبيت وشد الطرف الاصطناعي.