بلجيكا: لا حل عسكري في سوريا

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرس، إنه من الضروري أن نحاسب أنفسنا ونستخلص العبر مما وقع في ليبيا، مؤكدا أن لا حل عسكريا للأزمة السورية.

وشدد وزير الخارجية البلجيكي في تصريح لقناة "RTBF"، أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي، مضيفا أنه "أولا نحن نأخذ العبر مما وقع في ليبيا، ولابد من أن نعترف بأنه كان هجوما عسكريا، قد يكون نجح، لكنه لم يتمخض عن إعمار ليبيا، ولم يؤدي لحل سياسي، ليبيا اليوم تعيش فوضى، ونريد أن نتجنب ذلك في سوريا".

وأعرب رايندرس عن أسفه لعدم تمكن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الوصول إلى مكان الهجوم الكيميائي المحتمل في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن السلطات السورية تفسر ذلك بمسائل أمنية.

ولم يستبعد وزير الخارجية البلجيكي أن "السلطات السورية لا تزال تمتلك أسلحة كيميائية"، حسب اعتقاده، مضيفا أنه حدث استخدامها عدة مرات خلال الأزمة.

المصدر: نوفوستي