تدمير أنفاق وحرق مضافات لـ "داعش" في الانبار

جهينة نيوز

دمرت القوات الأمنية العراقية، أنفاق لتنظيم "داعش" الارهابي في محافظة الانبار.

وذكر بيان لمركز الاعلام الأمني تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه، أن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشره وبالاشتراك مع الوكالات الامنية وافواج الحشد والطوارىء تنفذ عمليات تفتيش للمناطق الصحراوية الممتدة من بداية الجسر الياباني الى نهاية بحيرة الثرثار في الانبار".

وأضاف ان العملية "أسفرت عن العثور على عدد من الانفاق وتقوم بتدميرها جميعا. كما تم حرق عدد من المضافات، وتطهير عدد من الشوارع من العبوات الناسفة من قبل المفرزة الهندسية، وكذلك غلق جميع الطرق النيسمية وغير الرسمية في الصحراء ونصب السيطرات على المنافذ المؤدية لمداخل المدن".