الخارجية الروسية: سياسة أمريكا تجاه فنزويلا غير مسؤولة

الخميس, 19 نيسان 2018 الساعة 12:20 | سياسة, عالمي

الخارجية الروسية: سياسة أمريكا تجاه فنزويلا غير مسؤولة

جهينة نيوز

اكدت وزارة الخارجية الروسية ان السياسة التى تنتهجها الولايات المتحدة تجاه فنزويلا "غير مسؤولة" محذرة من ان واشنطن تثير التدهور الاجتماعى والاقتصادى فى هذا البلد.

وقال مدير قسم أمريكا اللاتينية فى وزارة الخارجية الروسية الكسندر شيتينين فى حديث لوكالة سبوتنيك ان سياسة الولايات المتحدة بحق فنزويلا مدمرة وغير عقلانية وتعتمد على اثارة الفوضى والبلبلة في المجالين الاقتصادى والاجتماعي.

وتسعى السلطات الامريكية منذ سنوات الى زعزعة الاستقرار فى فنزويلا التي تتبنى حكومتها مواقف سيادية مستقلة وتدافع عن مصالح شعبها في مواجهة الهيمنة الامبريالية الامريكية.


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