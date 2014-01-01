فيديو الطفل الذي مثل في "هجوم دوما الكيميائي" إلى مجلس الأمن!

جهينة نيوز

أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن التقرير المصور حول طفل مدينة دوما الذي زُعم أنه تعرض لهجوم كيميائي سيعرض على ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي.

وقال نيبينزيا في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الخميس: "يتوفر لدينا هذا التقرير المصور، مع العناوين الفرعية. سنقوم بتوزيعه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن والصحفيين، كما سنجد إمكانية لعرضه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن".

وعرضت قناة "روسيا 24" في وقت سابق حديثا للطفل الذي شارك في تصوير التمثيلية حول عواقب الهجوم الكيميائي الذي يزعم الغرب أن القوات الحكومية السورية قامت به في مدينة دوما بريف دمشق.

وأفادت القناة بأن الطفل البالغ من العمر 11 عاما، شارك في 7 أبريل نيسان الجاري في تصوير التمثيلية التي نشرتها منظمة "الخوذ البيضاء". وقال أب الطفل إن "المسلحين أعطوهم (الأطفال) التمر والبسكويت" مقابل المشاركة في التصوير، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لابنه جيدة، وإنه "لم يحصل هناك أي هجوم كيميائي".

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى عدوان صاروخي شنته القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، تحت ذريعة استخدام سلاح كيميائي في دوما، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أنه لم يكن هناك أي هجوم كيميائي ودعت خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إجراء تحقيق في المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح وصواريخ جو أرض استخدمت في الضربة الثلاثية واستهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات جوية "بي-1 بي" من منطقة التنف.

المصدر: تاس