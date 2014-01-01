القوات السورية تكشف عن صاروخ سوري جديد

جهينة نيوز

تسلم سلاح المدفعية السورية في القوات الميكانيكية صاروخ سوري الصنع جديد مخصص للتمهيد الناري تحت إسم جولان-1000 و ذلك بعد إنتهاء الإختبارات العسكرية على الصاروخ الجديد.

و بحسب المصادر فإن الصاروخ السوري الجديد صاروخ قصير المدى و يحمل رأس قتالي بوزن 500 كلغ من المفتجرات شديدة الإنفجار, و قطر الصاروخ 500 ملم و محمول على شاسيه دبابة تي-72 و كل منظومة من ثلاث صواريخ, و يعتقد أن الصاروخ مخصص لتدمير مقرات القيادة عالية التحصين و الأنفاق.

هذا و تداول ناشطون أول صورة للسلاح السوري الجديد بيد القوات الميكانيكية السورية.