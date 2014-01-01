ترامب يكشف عن إشتباك بين القوات الروسية والأمريكية

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة اليابانية في ولاية فلوريدا الأمريكية بأنه لم يكن هناك رئيس أمريكي حازم تجاه روسيا أكثر منه, مؤكداً بأنه لم يكن متواطيء مع الروس على عكس الديمقراطيين ناعتاً الحزب الديمقراطية بصفة المعوقين.

و عن الحرب في سورية كشف ترامب أن إشتباك جرى في سورية قبل شهر بين القوات الأمريكية و القوات الروسية معتبراً أن الأمر محزن و مؤكداً ان العديد من الأشخاص لقوا حتفهم دون أن يوضح تفاصيل إضافية.

و يذكر أنه لا إحتكاك بين القوات الامريكية و القوات الروسية و من المحتمل أن ترامب يشير الى القوات الرديفة في دير الزور التي يقاتل في صفوفها مواطنين روس, فيما لم تعلق وزارة الدفاع الروسية على النبأ حتى الآن.