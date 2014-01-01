أسبوع البركة بالتعاون مع مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال التابع لمرصد سوق العمل

جهينة نيوز:

تفعيلاً لبنود اتفاقية التعاون المبرمة بين بنك البركة سورية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تتضمن في أحد بنودها تقديم ورشة عمل مصرفية لطلاب الاختصاص المرشحين من قبل الوزارة. قدّم بنك البركة ورشة عمل في مجال الصيرفة الإسلامية بعنوان (أسبوع البركة) وذلك في مركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال التابع لمرصد سوق العمل , و تميزت الورشة بربط الواقع العملي مع المعرفة الأكاديمية للطلاب بما يسهم في توسيع رؤية العمل المصرفي لديهم ويكسبهم المعرفة العملية ويؤهلهم لدخول سوق العمل المصرفية.

وصرح السيد محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة: "أسبوع البركة هو أحد الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال الاتفاقية الموقعة , وذلك من خلال المساهمة في تطوير الموارد البشرية عبر تأمين التدريب و التأهيل وبناء القدرات بما يسهم في زيادة فرص الحصول على عمل يتناسب مع المقدرات والمؤهلات وفي الوقت ذاته تعزيز فرص القطاع الخاص في تأمين احتياجاته من اليد العاملة المؤهلة".

يذكر أن الورشة قدمت لـ 25 طالب من الطلاب المتفوقين في كلية الاقتصاد – اختصاص التأمين والمصارف بالتعاون مع مدربين متميزين ذوي اختصاص من بنك البركة.

وقد شملت الورشة المحاور التالية: مبادئ الصيرفة الإسلامية , العمليات المصرفية , مبادئ التمويل التجاري , مدخل الى الخدمات التجارية , البيع والتسويق في المصارف , النواحي الشرعية بالصيرفة الإسلامية , نظام الجودة , مقابلات العمل واعداد السير الذاتية.

وقد تم اختتام الورشة بتقديم شهادات حضور للطلاب , وتقديم فرص تدريب حقيقية ضمن أحد فروع البنك للمتفوقين منهم.