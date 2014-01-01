زلزال يضرب إقليم بوشهر جنوبي إيران ولا خسائر حتى الان

جهينة نيوز

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، منطقة "كاكي" في محافظة بوشهر جنوبي إيران، صباح اليوم الخميس.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية مصطفى مرتضوي، أن الزلزال وقع على عمق 18 كيلومترا، وعلى مسافة 3 كيلومتر من مدينة "كاكي" بمحافظة بوشهر.

وقال مصطفوي إنه تم إرسال 4 فرق إغاثة إلى المنطقة بعد دقائق من وقوع الزلزال، مشيرا إلى أن منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وتسبب الزلزال في انهيارات جبلية في محافظة بوشهر.

وكالة فارس