ایران جاهزة للرد على اي سيناريو أميركي بشأن الاتفاق النووي

جهينة نيوز

اكد مساعد الخارجیة الایرانیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجي بان ایران تدافع بقوة عن مصالحها امام تحركات الرئیس الامیركي وهي جاهزة للرد على اي سیناریو.

وفي تصریح ادلى به لمراسل 'ارنا' في روما التي یزورها في اطار مشاوراته مع المسؤولین الاوروبیین حول الاتفاق النووي، قال عراقجي على اعتاب قرار الرئیس الامیركی حول الاتفاق النووي، ان الرئیس الامیركي بدا تحركا یتعارض مع حركة المجتمع الدولي الذي یعمل على مواجهته، ونحن لنا ایضا مشاورات واتصالات وثیقة ولن نسمح بالمساس بمصالح الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وندافع عنها بقوة ولنا الاستعداد للرد على اي سیناریو والجهوزیة اللازمة لمواجهة اي حالة.

واضاف، لقد قلنا سابقا ونكرره الان بقوة بان خروج امیركا من الاتفاق النووي بما یؤدي الى اهدار مصالح ایران سیواجه بالتاكید برد حازم ومناسب من جانب ایران وسیبین كیف ان طهران قادرة على تفعیل طاقاتها والرقي بها الى مستویات اعلى بكثیر.

واعتبر الظروف الراهنة من حیث القضایا الاقلیمیة والاتفاق النووي والقرارات الجاریة اتخاذها بانها حساسة جدا واوضح بان هنالك مشاورات جاریة بین الدول الاوروبیة فیما بینها من جهة ومع امیركا من جهة اخرى كما ان ایران تجري محادثات مع مختلف الدول ولها اتصالات وثیقة مع روسیا والصین.