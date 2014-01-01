الأسطول الروسي في جاهزية لتدمير البوارج الأمريكية في المتوسط خلال نصف الساعة

جهينة نيوز

أكد مسؤول عسكري روسي عبر صفحته على "فيس بوك" جاهزية وحدات بحرية روسية لضرب بوارج حربية أمريكية في البحر المتوسط.

وكشف الخبير إيغور كوروتشينكو، وهو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" ورئيس مركز أبحاث التجارة العالمية للأسلحة، أن مصدراً رفيع المستوى في الجيش الروسي أكد له أن سفن وغواصات الأسطول الروسي كانت مستعدة لتدمير كل البوارج الحربية الأمريكية الحاملة للصواريخ في البحر المتوسط في حال وجهت القوات الأمريكية ضربات لأماكن وجود القوات الروسية الموكل إليها مهمة مساعدة الجيش السوري في مكافحة الإرهاب في "حميميم" و"طرطوس".

وكانت الوحدات البحرية الروسية مستعدة لتدمير كل حاملات الصواريخ الأمريكية في البحر المتوسط في غضون 30 دقيقة بحسب المصدر.

وأفاد المصدر بأن الوحدات البحرية الروسية التي كانت قد غادرت ميناء طرطوس السوري، تعقبت كل السفن الحربية والغواصات الأمريكية والبريطانية التي شاركت في الهجوم الصاروخي على سوريا، ووضعتها تحت مراقبتها.

وأشار المصدر إلى أن وسائل المراقبة الموضوعية أكدت ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية من معلومات حول إسقاط وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ "توماهوك".

وأطلقت قوات التحالف الغربي المكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 103 صواريخ على سوريا في ليل الـ14 من ابريل/نيسان 2018. وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من تدمير 71 صاروخاً.