انفجار محرك طائرة يرغم ادارة الطيران الامريكية على فحص اكثر من 200 محرك

جهينة نيوز

أعلنت ادارة الطيران الفدرالية الامريكية انها ستقوم بفحص اكثر من مئتي محرك طائرة عقب انفجار محرك طائرة تابعة لشركة ساوث وست ايرلاينز.

ونقلت /رويترز/ عن الادارة قولها امس انها ستفحص نحو 220 محرك طائرة.

وكانت راكبة لقيت مصرعها اثر انفجار محرك طائرة من نوع /سى اف ام 56/ فوق بنسلفانيا الثلاثاء الماضى بعد نحو 20 دقيقة من اقلاعها من مطار لاغارديا فى نيويورك متجهة الى دالاس وعلى متنها 149 شخصا.

واعلن روبرت ساموالت رئيس هيئة سلامة النقل ان الحادث وقع جراء انفصال احدى شفرات المروحة الاربع والعشرين عن مكانها مشيرا الى أنه لا يمكنه حاليا أن يحدد ان كان الحادث يشير الى مشكلة فى طائرات البوينغ /737/700/.