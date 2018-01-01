وثائق "عدلية دمشق" المخزنة في دوما مفقودة حتى الآن

جهينة نيوز

كشفت مصادر قضائية أنه يتم البحث عن الوثائق القضائية الخاصة بالكاتب بالعدل الأول بعدلية دمشق، موضحة أن معظمها وكالات تتعلق بحقوق المواطنين تم تخزينها قبل الأزمة في مستودع بدوما.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت المصادر أنه لا معلومات حتى الآن عن هذه الوثائق ويتم انتظار رد الجهات المختصة عن هذا الموضوع، مشيرة إلى أن هذه الوكالات قديمة يعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت المصادر أن هناك مواطنين يراجعون عدلية دمشق لتصديق الوكالات إلا أنه يتم تعذير التصديق لأن السجلات في دوما، مضيفة: وهذا يدفع المواطنين إلى رفع دعوى إثبات صحة الوكالة.

وأوضحت المصادر أن الدعوى من الممكن أن تأخذ وقتاً وخصوصاً أن هناك العديد من المواطنين مضطرون لتصديق الوكالة لبيع عقارهم أو لتأجيره وغير ذلك من الأمور التي لا تنجز إلا عبر الوكالة، مضيفة: في حال العثور على السجلات في دوما فإن المشكلة ستحل بشكل كبير.