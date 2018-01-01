شاهد بالفيديو حقيقة علمية مذهلة كالسحر عن خط الإستواء و الجاذبية

الخميس, 19 نيسان 2018 الساعة 09:44 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز

يمر خط الإستواء في كينيا و تنزانيا, و يقوم الأهالي في تنزانيا بإجراء إختبار علمي لاختلاف الجاذبية شمال الخط و جنوبه و فوق الخط للسياح الذين يعتقدون أنها سحر, و النتائج مذهلة رغم انها امتر قليلة بين التجارب الثلاثة.

التجربة تقضي بوضع ماء في وعاء مخروطي مثقوب من الاسفل لتتسرب المياه منه و يوضع زهرة صغيرة فوق الماء و ستبدأ الزهرة بالدوران فوق الماء بإتجاهات متعاكسة بين الجنوب و الشمال و لكن فوق خط الاستواء الزهرة لا تدور مطلقاً.

و الفيديو التالي الذي تناقله ناشطوا الأنترنيت يوضح تأثير الجاذبية الأرضية شمال و جنوب خط الإستواء بعدة أمتر و تأثيرها فوق خط الإستواء.


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