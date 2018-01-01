أبراج يوم الخميس 2018/4/19 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٩/ ٤: متسلط وقوي الارادة يهدف للحقيقة يؤمن بالتعمق يكره السطحية، عدوه الهزيمة ويكره الخسارة، يمشي على قوانين من صنعه، قوي تجاه الاطراء والغزل لا يخاف الصعاب، تجد نفسك مع العائلة والاصدقاء، يظهر شيء جديد في العمل فرصة حقيقية تتطلب جهد طويل ودرجة عالية من الانضباط، تظهر علاقات شخصية تهدد بالغموض والاثارة، مشاكل بسبب تمويل مشترك او ميراث او ضرائب، دعم متميز من الاحبة، تعطي وقت جيد لتعزز تفاهمك في الشهر الخامس والسابع والتاسع والحادي عشر

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تتصرف بطريقة ذكية وتسيطر على الاوضاع والنقاشات، تلاحق أهداف عديدة وتطلق وجهات نظر وافكار تثير الإعجاب، جواب على طرح او أسئلة او سفرة قصيرة وقد تكافأ على عمل وتجد الامان من الاخوة والجيران وتشعر بقوة العاطفة رغم تظاهرك انك في حركة والحركة تأتي من المودة، قادر على ان تدافع عن هذا النهار

الثور: أجواء مفاجآت مع حلول لبعض الاوضاع المالية، انفراج عن طريق هدية او مكافأة او استرداد دين يقدره الاخرون وتكافأ عليه، تتولد عندك اجواء أكثر رقة تلمسه بصورة واضحة، مطنئن لسير العمليات المالية وتملك موهبة خاصة

الجوزاء: انت في بر الامان وتجد القدرة لتحويل العقبات إلى حلول، القمر ببرجك تحقق احلام وتكون قوتك باوجها، تميل لان تكون بارع بحل التعقيدات، اصلاح أخطاء، الاطوار هادفة وثقتك عالية تدفع بزمام الامور وتدفع بمصالحك وتقضي وقت من الراحة والهدوء

السرطان: يسيطر عليك التعب وتشعر باعراض غير عادية، تتوجه للفحص الطبي، تحظى بالمساعدة المفاجئة بظرف صعب ، تتجاوز مخاوف لا اساس لها، اذا خاب املك فسببه وجود القمر بالجوزاء كن حذر

الاسد: مناسب لتنشط اجتماعيا وتسعد بلقاء الاصدقاء، تشارك بمناسبة سعيدة علاقات صداقة جيدة يسودها التقدير والثقة المتبادلة، مشروع يرى النور عن قريب، تعمل تقارب واتفاق وتطرح افكار، دعوات ولقاءات

العذراء: يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ولمن يرغب بادخال تحسين على عمله او تعزيز العلاقة مع المسؤولين، شعبيتك تتصاعد وتحقق نجاح شخصي، انتبه من سلطة الوالدين او التعامل مع الغرباء، اثبت جدارتك بالعمل لا تتمرد ولا تحتج

الميزان: تنشط بإعادة تنظيم امور الحركة والطرقات والقيادة، تستقبل زوار تحلم بالسفر او تخوض مشاريع كبيرة، تلمس هذه الامور على الرغم من وجود المشاكل، اوراق معاملات اتصالات، النجاح بانتظارك، استعد لبدء اي مشروع

العقرب: تنشط باعادة تنظيم امور مالية، فرصة لمكسب مالي او شراكة او تعويض او نفقات متصاعدة، يزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة والكتب الخيالية، تتذكر الماضي، مرافقة مريض

القوس: تركز جهودك لتعزيز شراكة فالاجواء مشجعة، مناسب لتوقيع عقد او حل خلافات زوجية، تحدي وكسب خبرة بالحياة وتسترخي حتى تكتشف الخطا، قرب المسافة بينك وبين الاخرين تستعيد ثقتك وانتبه من مخالفة على صعيد القوانين ولا تكن اناني

الجدي: تقوم بحركة بناءة تظهر خبرة ومهارة، تتعقد المواضيع بسبب العمل المتراكم، حاول ان تسرع عملك واعمل تطرية للاجواء، اطلب مساعدة من صديق او صديقة، لاحق عملك شخصيا وقدم بعض التنازلات وكن متيقظا للامور الخاصة بك، انتبه لصحتك، احذر بشان غذائك تستعيد بعض العلاقات في محيطك، اهتمام بصحة او عمل او منزل او اعمال روتينية

الدلو: تشعر بقوة الحظ عاطفي ومالي وقد تفكر بورقة يانصيب او تفكر كيف ياتي اليك الحظ، تقوى علاقاتك العاطفية وتعرف نوع من البهجة او ينشرح صدرك لعلاقات اجتماعية، تعيش لحظات من التسلية والترفيه وتغير ديكورات المنزل، خبر يخص اولاد او تحتفل بانجاز مع احد افراد العائلة

الحوت: نزاع مع احد افراد العائلة او العمل او يعرض عليك احد من افراد العائلة مشاريع وتوجهات جديدة تغير خطواتك، تنتصر على نفسك وتحافظ على ثقتك بنفسك، لا تلجأ للمواربة واساليب الزيف بسبب الضغط العائلي، تشتري اشياء للمنزل وتقوم بتصليحات وترميمات، الضغط مصدره الاخرون لذلك كن مرن مع العائلة