رفع السرية عن منظومة روسية جديدة للدفاع الجوي

جهينة نيوز

رفعت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية السرية عن المظهر الخارجي لمنظومة "ديريفاتسيا" الواعدة للمدافع المضادة للجو.

وقال رئيس الشركة، أليكسي بوتابوف، على هامش معرض "Defexpo India 2018" الهندي للأسلحة الدفاعية، إن الاختبارات الحكومية للمنظومة قد بدأت، مشيرا إلى أن المنظومة تتضمن عربة قتالية مزودة بمدفع سريع الرمي وفائق الدقة، وعربة النقل والتعمير والإصلاح، فضلا عن ذخائر متشظية وأخرى خارقة عيار 57 ملم.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية في وقت سابق بأن المنظومة تم نصبها على هيكل عربة "بي إم بي-3" بعد تقويته بأجهزة الحماية الديناميكية.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن العربة لديها برجا غير مأهول متحكم فيه أوتوماتيكيا. أما بقية المواصفات فلا تزال سرية إلى الآن.

وتستخدم هذه المنظومة لتدمير الأهداف الجوية والبرية المدرعة والسفن الصغيرة وقوات المشاة، ويمكن أن تعمل ليلا ونهارا وفي أي طقس. كما لا يمكن التأثير عليها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية المعادية. وتتلقى العربة دلالة الهدف من مركز القيادة، أو يمكن أن تختار هدفها بشكل مستقل، فهي قادرة على اكتشاف الأهداف ومرافقتها وتدميرها ذاتيا, و سيكون لها دور اساسي في إسقاط الطائرات المسيرة بكلفة قليلة.