الجيش اليمني يسقط طائرة امريكية في الحديدة قيمتها 16 مليون دولار

جهينة نيوز

أفادت شبكة المجد الاخبارية عن قيام القوات اليمنية بإسقاط طائرة امريكية طراز اتش كيو 9 المسيرة و التي كلفتها 16 مليون دولار يعتقد ان القوات الامريكية تشغلها من السعودية.

و في ذات السياق و ضمن الرد اليمني على العدوان السعودي أطلقت القوة الصاروخية في الجيش اليمني و اللجان الشعبية صاروخ بدر-1 على هدف في مطار جيزان السعودي و بحسب الاعلام الحرب أصاب الصاروخ هدفه بدقة.

هذا و أطلقت القوات اليمنية صلية صواريخ كاتيوشا على على تجمع للجنود السعوديين في معسكر العطار في جبل قيس و كان الاعلام السعودي إعترف بمقتل 6 من جنوده في عمليات وصفها بانها خارج الحدود.