بالصور – فضيحة مدوية للـ بي بي سي و كيان العدو الصهيوني حول القاعدة الايرانية في سورية

جهينة نيوز

قام جيش العدو الإسرائيلي بنشر صور جويّة لمطار مهرآباد وساحة آزادي في العاصمة الإيرانية طهران على أنّها صور لقواعد جوية إيرانية في سوريا، وتبعه في هذا السّقوط الفاضح النسخة الفارسية من إذاعة BBC البريطانية التي عمدت على حذف ساحة آزادي من الصّور الزعومة., و هذه ليست المرة الأولى التي يكذب فيها كيان الاحتلال الصهيوني و كان سابقاً نشر صور زعم انها لقاعدة حميميم و فيها صور لـ سو-57 و تبين لاحقاً أن الصور مشغولة على برنامج الفوتوشوب لان سو-57 لو تقف على المدرج بل داخل هنغارات.

هذا وأفادت وكالة تسنيم الايرانية أن بعض المصادر الإعلامية الصّهيونية قامت بنقل تقرير عن المتحدث باسم قوات الكيان الصّهيوني حول قواعد جوية إيرانية ومركز لتوجيه الطائرات الإيرانية من دون طيّار داخل الأراضي السّورية. وقد لاقى هذا التّقرير إعادة نشر في بعض وسائل الإعلام العالمية كشبكة بي بي سي البريطانية.

المُثير للانتباه في هذه الصّور التي نشرها موقع جوراليزم بوست هي أنّها في الحقيقة صورا واضحة للمكان المحيط ب ساحة "آزادي" ومطار مهرآباد في العاصمة الإيرانية طهران. لكن ما يُثير التساؤل هو التّصرّف الذي قامت به النّسخة الفارسية من شبكة BBC التي قامت بحذف صورة ساحة آزادي والإبقاء على مطار مهرآباد للتّصوير على أنّها القاعدة الجوية الإيرانية في سوريا.

في الصّور ادناه صورة من موقع جوراليزم بوست ويظهر فيها هذه العبارات (باللغة الإنكليزية): "هذه الصّور الاستخبارية التي نشرها "الجيش الاسرائيلي" في 17 نيسان 2018 والتي تُثبت تواجد إيران في سوريا".

وفي الصّورة الثانية أدناه هي تكبير عن الصّورة في الأعلى والتي يُمكن بكل وضوح مشاهدة ساحة "آزادي" إلى جانب مطار مهرآباد.

وإذا ما قمنا بتدوير الصورة 180 درجة فنحصل على الصّورة أدناه وهي الصّورة التي استخدمها المتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لتضليل العالم حول هذه القاعدة المزعومة.

وما يبعث على السّخرية هو هذه الصّورة أدناه التي نشرها موقع النسخة الفارسية من شبكة BBC إذ أن العاملين فيها على علم بما يبدو بساحة آزادي في العاصمة الإيرانية طهران، فقاموا بحذف السّاحة والإبقاء على مطار مهر آباد في محاولة منهم للاستمرار بعملية خداع الرأي العام العالمي.