بالصور ... تعرف على منظومة اس-300 فافوريت المتوقع وصولها الى سورية

الأربعاء, 18 نيسان 2018 الساعة 23:10 | سياسة, عالمي

بالصور ... تعرف على منظومة اس-300 فافوريت المتوقع وصولها الى سورية

جهينة نيوز

تحدث مسؤولين روس بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إمكانية إعادة النظر بتزويد سورية بوسائل دفاع جوية حديثة مثل نظام اس-300 فيما من غير المعلوم أي من نظم اس-300 التي ستصل الى سورية و خصوصاً أن لهذه المنظومة الكثير من الاصدارات و لكن و بحسب مواقع الأنترنيت فإن المتوقع هو وصول منظومة "اس-300 بي ام يو2" و المعروفة بإسم فافوريت و إسمها لدى الناتو "SA-20B" و التي لها عدة مكونات مشتركة مع منظومة اس-400, هذا و ربما تكون هي المنظومة التي سيتم تسليمها لسورية و خصوصاً أن هذه المنظومة قادرة ترحيل البيانات الى أسلحة سورية موجودة و بالتالي قادرة على تشغيل صواريخ اس-200 التي تملكها سورية أصلاً لتزيدها فعالية قتالية و تحولها الى سلاح جديد.

و تعتبر منظومة اس-300 بي ان يو 2 النسخة الأكثر تطور في سلسة منظومات اس-300 بي و بدأ تصميمها ما بين العامين 1995 و العام 1997, و آخر التحديثات كانت في العام 2007 حيث تم تطوير البرمجيات و الخوارزميات, و تتكون كل بطارية من 13 ألية ما بين الرادارات و قاذفات الصواريخ و مركز القيادة و ثمان أليات اختيارية تتضمن معدات لاسلكية

هذا و يمكن للمنظومة ضرب أهداف بمدى من 3 الى 200 كلم للاهداف الايروديناميكية و من 5 الى 40 كلم للأهداف الباليستية , و على ارتفاع من 100 متر الى 27 كلم للاهداف الايروديناميكية و من 2 كلم الى 25 للاهداف الباليستية, وسرعه الصاروخ تصل الى 7 ماخ.

و يمكن للمنظومة ترحيل البيانات لاسلكيا الى مسافة 90 كلم و جميع مكونات المنظومة مدولبة قابلة للنقل و مجهزة بمولدات الكهرباء مع إمكانية تثبيتها.


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