بعد تحرير الغوطة بقلم: ابراهيم فارس فارس

جهينة نيوز:

لـغـوطــة ُ عـادت ْ وفشـلْـتـُم ْ أبـنـــا ء ُ الـزّانيـة ِ ، أنـتـم ْ

بعـتـُم ْ وطنـا ً بـعـتـُم ْ شـرفا ً وقـتـلـْتـُـم ْ شعـبا ً وقبضتُمْ

دونـالد ُ ترامب ُ يـُـنـا صركُم ْ وبـإ سرائيل َ تـحـا مـيــتـُــم ْ

ويـظـُـن ُّ بـأن َّ صــواريـخــا ً مـهـمـا كــثـُـرتْ أنْ تنفعكـُـمْ

لـكـِـن َّ بـواسلـَـنـا داســــــــتْ بـالـبـوط ِ شـآ مـة َ مسْـعفكمْ

مـِنْ آل ِ سـعـود َ فـتـا ويـكــُـم ْ قـتـْـل ٌ لشقيق ٍ حـــلـَّـلْـــــتُمْ

ذ بـْـح ٌ تـخـريـب ٌ ودمــــــــار ٌ وكـذلـك َ مـلـْـمـَح ُ ثورتـِكـُمْ

ونسـيـتـُـمْ مَـنْ هـي َ سـوريـَّـا فــأ تـا كـُمْ جيش ٌ يسحقـُــكـُمْ

ونسيـتـُمْ مـَن ْ هـوَ قـا ئـــدُ هـَا بـشــَّـار ُ الغالي قــا هـِـركـُـمْ

فـالجـيـش ُ الجـبـَّـار ُ أتـا كــُـــمْ كـي يـضـربـَـكُـمْ بمعاقـِلـِكـُــمْ

مـِن ْ آل ِ سـعـود َ تـعـلـَّـمـْـــتــُمْ الـبـغـي ُ جـهــاد ٌ ، وأبـَحـْتـُـمْ

أنـْجـَـا سُ الأرض ِ تـُـنـَـاصركـُمْ من ْ كان َ البـَول ُ كـزمـْزَمـِكـُمْ

والـضـَـب ُّ مـِن َ الـَّلـحم ِ الضـَّاني والقـُـنـْفـُـذ أحــلـَى مـأ كـلـكـُـــمْ

شـَرْ ع ٌ قـدْ أُ سـِّــس َ مـِن ْ أكـْــل ٍ ونـِكاح ِ هـــذا د يـْـدَ نـُــــكــُـــمْ

لـمْ تســــــــــلـَـم ْ بـنـْـت ٌ أو أ م ٌّ لـم ْ تســلـَـم ْ منـكـُم ْ إ خـوتـُـكـُم ْ

هــذا مـرْ جـِعـكـُم ْ يــا بــجــَـــم ٌ هـل ْ هـذا الـعـهـر ُ سـيـنـفعـُكـُـمْ ؟

شـعـب ٌ والـجـيـش ُ وقـا ئــدُنـَـا أقــْـســَمـْنــَا أ نـَّــا نـحــْـر قـــــُـكـُمْ

د نـَّـسـْـتـُم ْ أرْضـــا ً طـا هـــــرَة ً أ يـــَّــا ً كــُـنـْـتـُم ْ فـسـنـهـزمـكــُــمْ

وتــُـرَفـْـرفُ رايــات ُ الـنـَّـصــْـــر ِ والـنــَّـصـْـر ُ لـنـا غـصـْبـا ً عـنـْكـُمْ

ويـعـود ُ الأمــن ُ كمــا كـُـنــَّــا بـل ْ أحـســن ُ حالا ً ، وخـسـِـئـْـتـُـمْ

هــذي ســور يــِّــا يــا بـجــــــَم ٌ لا تـُـهـْـزَمْ مـهـمـا أجــرمـْـتــُم ْ