مسؤول روسي يشيد بالجيش السوري ويؤكد بدء تعزيز الدفاعات الجوية السورية-التفاصيل

جهينة نيوز

قال رئيس لجنة الأمن و الدفاع في مجلس الإتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن بناء قدرات دفاع جوي عالية الكفاءة لسورية قد بدأ مؤخراً.

و قال الضابط البارز و القائد الأسبق للقوات الفضائية الروسية بحسب وكالة تاس اليوم الإربعاء أن تعزيز القوات الدفاعية السورية قد بدأ و أكد أن هذه التعزيزات سوف تمنع دول مثل الولايات المتحدة و حلفائها من شن هجمات على سورية.

و أضاف بونداريف أن إنشاء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات و عالي الكفاءة قادر على توفير الحماية للمواقع العسكرية و المناطق المدنية على حد سواء, و اضاف أنه من الضروري التوسع في تدريب الإخصائيين السوريين ذوي المهارات العالية في مجال الدفاعات الجوية.

و أشاد الضابط الروسي الرفيع بالمقاتلين السوريين قائلاً إن نتائج معركة 14 نيسان في سورية تؤكد على جاهزية القوات السورية و الكفاءة العالية للأفراد و الضباط و تمكنوا من صد هجوم بأسلحة سوفيتية قديمة حيث لا يوجد سوى نظام بانتسر اس-1 حديث نسبيا, و أكد الضابط الروسي أن المقاتلين السوريين إجتازوا في المعركة إختبارهم القتالي بشكل ممتاز جداً.

و يذكر أن القوات السورية تصدت للعدوان الثلاثي بواسطة نظم دفاع جوي قصيرة المدى من طبقة واحدة و تمكنت من تحييد 71 صروخ من أصل 103 صواريخ.

و في سياق آخر تحدث مواقع تواصل إجتماعي عن بدأ توريد منظومة " S-300 Pmu2" الى سورية فيما لا يزال النبأ غير مؤكد, و يذكر أن المنظومة المذكورة تؤمن حماية على ثلاث مستويات و يصل مداها الى 195 كلم.

المصدر تاس