مسؤول روسي يشيد بالجيش السوري ويؤكد بدء تعزيز الدفاعات الجوية السورية-التفاصيل

الأربعاء, 18 نيسان 2018 الساعة 21:10 | سياسة, عالمي

مسؤول روسي يشيد بالجيش السوري ويؤكد بدء تعزيز الدفاعات الجوية السورية-التفاصيل

جهينة نيوز

قال رئيس لجنة الأمن و الدفاع في مجلس الإتحاد الروسي فيكتور بونداريف أن بناء قدرات دفاع جوي عالية الكفاءة لسورية قد بدأ مؤخراً.

و قال الضابط البارز و القائد الأسبق للقوات الفضائية الروسية بحسب وكالة تاس اليوم الإربعاء أن تعزيز القوات الدفاعية السورية قد بدأ و أكد أن هذه التعزيزات سوف تمنع دول مثل الولايات المتحدة و حلفائها من شن هجمات على سورية.

و أضاف بونداريف أن إنشاء نظام دفاع جوي متعدد الطبقات و عالي الكفاءة قادر على توفير الحماية للمواقع العسكرية و المناطق المدنية على حد سواء, و اضاف أنه من الضروري التوسع في تدريب الإخصائيين السوريين ذوي المهارات العالية في مجال الدفاعات الجوية.

و أشاد الضابط الروسي الرفيع بالمقاتلين السوريين قائلاً إن نتائج معركة 14 نيسان في سورية تؤكد على جاهزية القوات السورية و الكفاءة العالية للأفراد و الضباط و تمكنوا من صد هجوم بأسلحة سوفيتية قديمة حيث لا يوجد سوى نظام بانتسر اس-1 حديث نسبيا, و أكد الضابط الروسي أن المقاتلين السوريين إجتازوا في المعركة إختبارهم القتالي بشكل ممتاز جداً.

و يذكر أن القوات السورية تصدت للعدوان الثلاثي بواسطة نظم دفاع جوي قصيرة المدى من طبقة واحدة و تمكنت من تحييد 71 صروخ من أصل 103 صواريخ.

و في سياق آخر تحدث مواقع تواصل إجتماعي عن بدأ توريد منظومة " S-300 Pmu2" الى سورية فيما لا يزال النبأ غير مؤكد, و يذكر أن المنظومة المذكورة تؤمن حماية على ثلاث مستويات و يصل مداها الى 195 كلم.

المصدر تاس


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا