بالصور.. مايسمى سجن التوبة وسجن الباطون الذي كان يستخدمها ارهابيو جيش الاسلام في دوما

الأربعاء, 18 نيسان 2018 الساعة 21:05 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. مايسمى سجن التوبة وسجن الباطون الذي كان يستخدمها ارهابيو جيش الاسلام في دوما

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