إبراهيموفيتش: كأس العالم من دوني لن يكون كأس عالم

الأربعاء, 18 نيسان 2018 الساعة 19:55 | رياضة, كرة القدم

إبراهيموفيتش: كأس العالم من دوني لن يكون كأس عالم

جهينة نيوز:

أعلن النجم السويدي ​زلاتان إبراهيموفيتش​ أنه يريد المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة ​كأس العالم 2018 في روسيا​ الصيف المقبل، في تصريحات تلفزيونية نشرتها صحيفة الصن.

وقال إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي الحالي :" سوف أذهب إلى المونديال، إذا قلت شيء آخر الناس قد يشنقوني، لذلك علّي من الآن فصاعداً أن أكون حذراً بما سأقوله ".

وأضاف إبراهيموفيتش في تصريحٍ غريبٍ :" كأس العالم من دوني لن يكون كأس عالم ".

جدير بالذكر أن المدير الفني ل​منتخب السويد​ ​يان أندرسون​ قد صرح في وقتٍ سابقٍ أنه يحترم رغبة جميع اللاعبين الذين يودّون المشاركة في المونديال، لكن القرار النهائي سيكون بين يديه.


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