إبراهيموفيتش: كأس العالم من دوني لن يكون كأس عالم

جهينة نيوز:
أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أنه يريد المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، في تصريحات تلفزيونية نشرتها صحيفة الصن.
وقال إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي الحالي :" سوف أذهب إلى المونديال، إذا قلت شيء آخر الناس قد يشنقوني، لذلك علّي من الآن فصاعداً أن أكون حذراً بما سأقوله ".
وأضاف إبراهيموفيتش في تصريحٍ غريبٍ :" كأس العالم من دوني لن يكون كأس عالم ".
جدير بالذكر أن المدير الفني لمنتخب السويد يان أندرسون قد صرح في وقتٍ سابقٍ أنه يحترم رغبة جميع اللاعبين الذين يودّون المشاركة في المونديال، لكن القرار النهائي سيكون بين يديه.