نيمار يؤكد مشاركته في كأس العالم

جهينة نيوز:
أكّد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عزمه الكامل على المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل مع منتخب السيلساو، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل أشهر مع باريس سان جيرمان، وهو ما زال يخوض فترة علاج بالبرازيل للتعافي منها قبل موعد العرس العالمي منتصف شهر حزيران المقبل.
وقال نيمار في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو :" لقد تعرضت لإصابة سيئة جداً، لكن من حسن حظي تحصلت على وقتٍ كافٍ للعلاج".
وأضاف النجم البرازيلي :" لدي وقت كي أستعد جيداً للمونديال، خضعت لفحوصات في الأسبوع الماضي، والنتائج كانت إيجابية . أتمنى أن أعود بأسرع وقتٍ ممكن، وسأقوم بفحوصات أخيرة يوم 17 أيار المقبل ".
وإختتم نيمار :" أربع سنوات وأنا أنتظر هذا الحدث المهم، أنتظر خوض مغامرة جديدة، أتمنى أن يسير كلّ شيء على ما يرام ".