نيمار يؤكد مشاركته في كأس العالم

جهينة نيوز:

أكّد النجم البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ عزمه الكامل على المشاركة في ​بطولة كأس العالم 2018 في روسيا​ الصيف المقبل مع منتخب السيلساو، بعد الإصابة التي تعرض لها قبل أشهر مع ​باريس سان جيرمان​، وهو ما زال يخوض فترة علاج بالبرازيل للتعافي منها قبل موعد العرس العالمي منتصف شهر حزيران المقبل.

وقال نيمار في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو :" لقد تعرضت لإصابة سيئة جداً، لكن من حسن حظي تحصلت على وقتٍ كافٍ للعلاج".

وأضاف النجم البرازيلي :" لدي وقت كي أستعد جيداً للمونديال، خضعت لفحوصات في الأسبوع الماضي، والنتائج كانت إيجابية . أتمنى أن أعود بأسرع وقتٍ ممكن، وسأقوم بفحوصات أخيرة يوم 17 أيار المقبل ".

وإختتم نيمار :" أربع سنوات وأنا أنتظر هذا الحدث المهم، أنتظر خوض مغامرة جديدة، أتمنى أن يسير كلّ شيء على ما يرام ".