وزير الدفاع الايراني: التعاون بين ايران وروسيا والعراق وسوريا تحول الى نموذج لمكافحة الارهاب

جهينة نيوز

اشاد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي بالتعاون القائم بين ايران وروسيا والعراق وسوريا في مكافحة الارهاب ووصفه بأنه تحول الى نموذج يحتذى به.

وقال العميد حاتمي، في تصريح ادلى به خلال مراسم استقباله في بغداد اليوم الاربعاء في زيارة رسمية بدعوة من نظيره العراقي عرفان الحيالي، ان تنظيم داعش الارهابي الحق خسائر كبيرة بشعوب المنطقة لاسيما العراق الا ان هذه الازمة منحت الفرصة لمساعدة اشقائنا العراقيين اذ استطعنا تحديد هويات الاعداء والحاق الهزيمة بهم.

واشاد وزير الدفاع الايراني بجهود ومساعي الشعب والقوات المسلحة في العراق بهدف القضاء على داعش، مهنئا الحكومة والشعب في هذا البلد بالانتصارات التي تحققت، واصفا ايران والعراق بانهما دليلاً على ارتباطهما الوثيق واكمال احدهما الآخر.

ولفت الى ان مكافحة الارهاب ينبغي ان تكون شاملة وعلى رأس اولويات جميع البلدان ومتابعتها وفي غير هذه الحالة سيلحق الضرر بالجميع، موضحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت الى جانب الشعب والجيش العراقي في ازمته وعازمة على مكافحة الارهاب حتى النهاية.

واعرب عن امله بان ينال العراق البلد الصديق والشقيق مكانته الحقيقية في المنطقة والعالم الاسلامي، مؤكدا رغبته في مواصلة التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين على ارفع المستويات.

واكد حاتمي موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الرافض للمواقف الانتقائية مع الارهاب في المنطقة، موضحا ان الارهاب مرفوض في اي مكان بالعالم وان النظرة الاستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاحداث الارهابية تؤكد هذا الامر.

ووصف موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها وقفت بصدقية وبنوايا حسنة الى جانب الحكومة والشعب في العراق لمكافحة داعش والمجموعات التكفيرية، معتبرا التعاون الدفاعي بين ايران والعراق وسوريا وروسيا قد تحول الى نموذج لمكافحة الارهاب في المنطقة.

فارس