شارابوفا تشارك في بطولة بومنغهام للتنس

جهينة نيوز:
أعلن الاتحاد البريطاني للتنس ، أن نجمة التنس ماريا شارابوفا ستشارك في بطولة برمنغهام على الأراضي العشبية استعدادا لبطولة ويمبلدون .
وستقام بطولة برمنغهام للتنس في الفترة 18-24 حزيران ، حيث ستكون للاعبة الروسية الاولى على الأراضي العشبية .
واحرزت شارابوفا بطولة برمنغهام عامي 2004 و2005 ، الا انها أخفقت في استعادة مستواها، بعد إيقافها العام الماضي بسبب المنشطات .
وستشهد بطولة برمنغهام مشاركة أكثر من لاعبة بارزة ، ابرزهم الإسبانية غاربيني موغوروزا، والبريطانية جوهانا كونتا، والتشيكية بترا كفيتوفا .