شارابوفا تشارك في بطولة بومنغهام للتنس

الأربعاء, 18 نيسان 2018 الساعة 18:31 | رياضة, رياضة التنس

شارابوفا تشارك في بطولة بومنغهام للتنس

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد البريطاني للتنس ، أن نجمة التنس ماريا ​شارابوفا​ ستشارك في بطولة برمنغهام على الأراضي العشبية استعدادا لبطولة ويمبلدون .

وستقام ​بطولة برمنغهام للتنس​ في الفترة 18-24 حزيران ، حيث ستكون للاعبة الروسية الاولى على الأراضي العشبية .

واحرزت شارابوفا بطولة برمنغهام عامي 2004 و2005 ، الا انها أخفقت في استعادة مستواها، بعد إيقافها العام الماضي بسبب المنشطات .

وستشهد بطولة برمنغهام مشاركة أكثر من لاعبة بارزة ، ابرزهم الإسبانية ​غاربيني موغوروزا​، والبريطانية جوهانا ​كونتا​، والتشيكية ​بترا كفيتوفا​ .


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