الف قتيل و اكثر من ثلاثة الاف جريح في اقتتال عصابات ادلب

جهينة نيوز

أفادت تقارير معارضة لتنسيقيات المسلحين أن عدد قتلى العصابات في الإقتتال منذ وقف عمليات الجيش السوري في محيط مطار ابو الظهور حتى اليوم قد وصل الى 975 قتيل و أكثر من ثلاث آلاف جريح.

و أفادت التنسيقيات أن الاقتتال بين عصابات هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) و عصابات الحر بمسمياتها ادت الى مقتل 975 قتيل و أكثر من ثلاث آلاف جريح و تدمير 10 دبابات و 5 عربات مدرعه و 17 الية دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة.

و افادت التنسيقيات عن الارهابي عمر حذيفة الذي يحاول الوساطة بين العصابات بان مجموعات الجيش الحر تريد الوساطة مع النصرة و لكن هيئة تحرير الشام ترفض.