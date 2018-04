دي كابريو يقدم جائزة مهرجان TCM للمخرج مارتن سكورسيزي

جهينة نيوز:

اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان "TCM" للأفلام الكلاسيكية الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، لمنح جائزة "روبرت أوزبورن" الرفيعة للمخرج الأمريكي الشهير مارتن سكورسيزي، في افتتاح المهرجان المقام في الفترة من 26 إلى 29نيسان الحالي.

دي كابريو، شارك بـ5 أفلام مع المخرج القدير مارتن سكورسيزي، بداية من "Gangs of New York" عام 2002، وحتي فيلم "The Wolf of Wall Street" عام 2013، كما يستعد لاستكمال مسيرته الناجحة مع هذا المخرج بأفلام "Roosevelt"، و"Killers of the Flower Moon" والمقرر طرحها العام المقبل بصالات السينما.

جائزة روبرت أوسبورن تمنح سنويًا في مهرجان TCM للأفلام الكلاسيكية، للشخصيات السينمائية التي ساعدت في الحفاظ على التراث الثقافي للأفلام الكلاسيكية.

وفي عام 1990، أنشأ سكورسيزي مؤسسة الفيلم، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لحماية والحفاظ على تاريخ السينما؛ وقد مولت المؤسسة إعادة ترميم أكثر من 800 فيلم، وشمل المشروع 31 فيلمًا من 21 بلدًا.