لقاء عمالقة الكوميديا المصرية في عمل فني جديد

جهينة نيوز:

كشف المخرج المصري ​رامي إمام​ عن لقاء الممثلين المصريين ​سمير غانم​ و​عادل إمام​ في عمل فني جديد وهو مسلسل "​عوالم خفية​"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بعد غياب أكثر من 33 عاماً عن آخر عمل جمعهما.

ونشر رامي إمام عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لعادل إمام وسمير غانم من كواليس تصوير المسلسل، وعلّق: "مش قادر أوصف إحساسي.. اثنان من عمالقة الكوميديا في العالم العربي، يلتقيان بعد 33 سنة، من آخر فيلم جمعهما مع بعض سمير غانم وعادل إمام – عوالم خفية – رمضان 2018".

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الوجوه الشابة المصرية والمسلسل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي إمام.