نكسة جديدة لتركيا من الاتحاد الاوربي

جهينة نيوز:

تعرضت مساعي تركيا لدخول الاتحاد الأوروبي الى انتكاسة جديدة بعد تقرير للاتحاد اتهم فيه أنقرة بعدم الإيفاء بمعايير دخول الاتحاد داخليا وخارجيا.

وبحسب "رويترز" فإنه وعلى الرغم من صياغة تقرير المفوضية الأوروبية السنوي بشأن تقدم تركيا في مجال العضوية بلغة دبلوماسية، فقد أنحى باللائمة على أنقرة في إجراءات صارمة واسعة النطاق وجماعية وغير متناسبة في مجالي سيادة القانون والحقوق الاساسية وخاصة بعد انقلاب 2016

وقال يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون مفاوضات الانضمام للتكتل في مؤتمر صحفي بعد صدور التقرير إن تركيا "تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي وخصوصا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية".

وأضاف "دعت المفوضية تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي باعتبار ذلك أولوية وأوضحت تماما التوصيات بهذا الشأن في تقرير اليوم".