تأجيل استخدام تقنية الفيديو لدوري أبطال اوروبا

جهينة نيوز:

ألمح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إلى احتمال استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في ايه آر" في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من موسم 2019-2020، إضافة الى كأس أوروبا 2020.

ورغم مصادقة الاتحاد الدولي "فيفا" على استخدام التقنية المثيرة للجدل خلال كأس العالم 2018 في روسيا، لا يزال تشيفيرين متحفظا حيال الفيديو الذي سيبقى غائبا عن دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وقال تشيفيرين "واقعيا، بالإمكان استخدامها في دوري الأبطال وكأس أوروبا اعتبارا من موسم 2019-2020"، مشيرا الى أنه "في الوقت الحالي، كل شيء ليس واضحا بالنسبة للمشجعين والحكام. لا يمكننا السماح بهذا الأمر".

ونقلت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن تشيفيرين "رأيت بعض المواقف الكوميدية في ألمانيا، كأس إنجلترا وإيطاليا.. يجب أن نجد حلا للمشكلات وليس أن نحاول إرضاء أحد ما".

ولم يلق استخدام تقنية الفيديو استحسان الجميع سواء في بطولتي إيطاليا وألمانيا أو مسابقات الكأس في إنجلترا وفرنسا.

وكانت "بوندسليغا" على موعد، الاثنين، مع موقف جديد مثير للجدل خلال المباراة بين ماينتس وضيفه فرايبورغ.

فقد طلب الحكم غيدو فينكمان من اللاعبين العودة الى أرض الملعب بعد توجههم لغرف الملابس اثر انتهاء الشوط الأول، بعد احتسابه ركلة جزاء لماينتس بإشارة من غرفة التحكم بالفيديو في كولن، بعدما تبين أن أحد لاعبي فرايبورغ لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وفي تعليق على مباراة الاثنين، اعتبر مسؤول هذه التقنية في ألمانيا لوتس ميكايل فروهليخ أن ما جرى ليس مثاليا، مضيفا "هذه مشاهد لا يريدها أحد".

ورغم الانتقادات الكثيرة لهذه التقنية واعتبار أنها تؤثر على ايقاع اللعبة، اتخذ الفيفا في آذار قرار اعتمادها في كأس العالم، وذلك بعد نحو أسبوعين من منح مجلس الاتحاد ("ايفاب") الضوء الأخضر لذلك.

وبدأ تشيفيرين مشككا بنجاح "في ايه آر" في مونديال روسيا، قائلا "أنا متخوف بعض الشيء بالنسبة لكأس العالم، حيث سنجد حكاما لم يسبق لهم إدارة مباراة" بهذه التقنية.