غواصة هتلر تظهر من جديد

جهينة نيوز:

أعلن متحف الحرب البحرية في الدنمارك، مؤخرا، العثور على غواصة يرجح أن تكون قد نقلت قيادات نازية ألمانية، بعد هزيمة البلاد في الحرب العالمية الثانية. وتردد أنها نقلت قائد النازية، أدولف هتلر، إلى أميركا الجنوبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حسب ما نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية

وساد اعتقاد سابق بأن الغواصة وهي من طراز "يو " 3523قد لاذت بالفرار لكنها غرقت في السادس من أيار سنة 1945، جراء تعرضها للقصف من القاذفة البريطانية "بي 24"

وبين مدير المتحف الدنماركي، خيرت نورمان أندرسون، فإنه لا وجود لديل على ركوب هتلر للغواصة، كما لا توجد مؤشرات على لجوء أفراد من النخبة النازية، إلىها لأجل الهروب.

وأضاف أندرسون أن الغواصة كانت في الطريق إلى النرويج، لا إلى أميركا الجنوبية، كما تذكر روايات تاريخية تفتقر إلى الدقة، وكانت وثائق للمخابرات الأميركية، رجحت أن يكون هتلر بين من فروا على متن الغواصة إلى أميركا الجنوبية.

يذكر أنه تعددت الروايات حول وفاة هتلر أو نجاته ولجوئه إلى إحدى الدول بعد سقوط برلين