القضاء على متزعم لـ "داعش" وسط سيناء

جهينة نيوز

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن قوة من الجيش المصري تمكنت اليوم من القضاء على أحد متزعمي تنظيم "داعش" الإرهابي وسط سيناء.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث قوله في بيان إن “قوات الجيش الثالث الميداني داهمت عددا من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء واشتبكت مع الإرهابي ناصر أبو زقول المسمى أمير التنظيم بوسط سيناء وتمكنت من قتله" لافتا إلى أن القوات ضبطت بحوزته بندقية آلية وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر وجهاز اتصال لاسلكيا.

وتستمر العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 والتي أطلقتها القوات المصرية في شباط الماضي وصولا إلى تطهير مناطق شمال ووسط سيناء من العناصر الإرهابية.