التربية تعلن أسماء الناجحين فى الامتحان التحريرى لمسابقة الفئة الثانية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التربية اليوم أسماء الناجحين فى الامتحان التحريرى لمسابقة الفئة الثانية من حملة شهادات المعاهد مبينة أن عدد المتقدمين للامتحان التحريرى بلغ /37667/ متقدما نجح منهم /19580/ متقدما.

وأشارت الوزارة فى اعلانها الى أنها أصدرت قرارين بأسماء الناجحين فى الامتحان التحريرى لكل محافظة على حدة الاول لذوى الشهداء والمصابين بحالة العجز التام والثانى لباقى المتقدمين.

ودعت الوزارة الناجحين الى التقدم للامتحان الشفوى وفق الاماكن والمواعيد المحددة لافتا الى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر مراجعة ديوان الوزارة أو الدخول الى الموقع الالكترونى الخاص بها وفى لوحات اعلانات مديريات التربية.

وكانت الوزارة أعلنت فى 29 /11/ 2017 عن مسابقة لتعيين /7964/ عاملا من حملة شهادة المعاهد / التقانية والتقانية الصناعية وتقنيات الحاسوب وأهلية التعليم الاعدادى من مختلف الاختصاصات لشغل وظائف / معلم حرفة ومدرس مساعد وكاتب ومساعد مهندس ومساعد فنى وعامل فنى/ فى الادارة المركزية ومديريات التربية فى المحافظات.