الخارجية: دخول بعثة استطلاع من لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى دوما أمس

جهينة نيوز

اعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين ان بعثة استطلاع من لجنة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية دخلت أمس الى مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال المصدر دخلت بعد ظهر أمس بعثة استطلاع تابعة للجنة تقصى الحقائق بشأن استخدام الكيميائى المزعوم فى دوما وذلك

بناء على طلب اللجنة لتقييم الوضع الامنى وذلك كاجراء معمول به تمهيدا لدخول اللجنة الى دوما.

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين فى العاشر من الشهر الجارى دعوة رسمية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لارسال فريق من بعثة تقصى الحقائق لزيارة

دوما والتحقيق فى الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للاسلحة الكيميائية فيها.

وأكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ التزامات سورية بموجب اتفاق حظر الاسلحة الكيميائية فى

تصريح له أمس الاول أنه وبعد وصول الوفد الى دمشق تم عقد عدة اجتماعات مع الوفد الاممى لمناقشة التعاون بين الجانبين لتنفيذ المهمة المطلوبة

بدقة وشفافية وحيادية.

واوضح مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفرى خلال جلسة لمجلس الامن الدولى أمس أن الحكومة السورية سهلت كل الاجراءات

اللازمة لوصول بعثة تقصى الحقائق الى سورية.