الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعدما ارتفعت لثلاث جلسات متتالية وذلك مع احتفاظ الدولار بمكاسبه بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض فى المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة الى31ر1343 دولارا للاوقية /الاونصة/ بينما تراجع فى العقود الامريكية الاجلة تسليم حزيران 2ر0 بالمئة الى 30ر1346 دولارا

للاوقية.

وفى مقابل ذلك ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة الى 78ر16 دولارا للاوقية بعدما لامست أعلى مستوى فى أسبوع عند 83ر16 دولارا للاوقية خلال الجلسة.

وصعد البلاتين 5ر0بالمئة الى 10ر941 دولارا للاوقية بعد أن سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 10ر944 دولارا للاوقية.