اصابة مدنيين اثنين بجروح جراء استهداف ارهابيى "النصرة" بالرصاص بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب

جهينة نيوز

اصيب مدنيان بجروح نتيجة استهداف ارهابيى تنظيم "جبهة النصرة" برصاص القنص الاحياء السكنية فى بلدتى كفريا والفوعة المحاصرتين فى ريف ادلب.

وأفادت مصادر اهلية بأن ارهابيى تنظيم "جبهة النصرة" المنتشرين فى معرتمصرين وبنش وكفروما استهدفوا صباح اليوم بالرصاص منازل المواطنين فى بلدتى كفريا والفوعة المحاصرتين ما تسبب باصابة مدنيين اثنين بجروح.

وتعاني بلدتا كفريا والفوعة منذ 3 سنوات من وطأة حصار التنظيمات الارهابية حيث يعيش أكثر من 8000 مدنى فى ظروف انسانية فى غاية المأساوية جراء منع التنظيمات الارهابية المرتبطة بالنظام التركى دخول

المساعدات الانسانية والطبية لهم ومنع كوادر الهلال الاحمر العربى السورى من الدخول الى البلدتين لاجلاء الحالات الطبية الحرجة منهما.

سانا