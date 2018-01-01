مترو نيويورك يتحول الى بحيرة كبيرة بسبب الامطار

جهينة نيوز

غمرت مياه الأمطار بعضا من محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث حولتها الأمطار إلى حوض سباحة كبير.

وتعرضت مدينة نيويورك لعاصفة قوية أدت لهطول كميات كبيرة من الأمطار، وتسببت هذه العاصفة بخسائر مادية.

كما تسببت العاصفة بقطع خطوط الكهرباء في كل من فيلادلفيا وواشنطن.

وانتشرت مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تظهر فيها كميات المياه الكبيرة التي تسببت بها العاصفة في مدينة نيويورك وكيف أغرقت بعض من محطات المترو.

يذكر بأن عاصفة اجتاحت جنوب شرقي البلاد، كما تم تسجيل 36 إعصارا في عشرة ولايات منذ يوم الجمعة الماضي.