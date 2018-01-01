إجراءات أمنية مكثفة لتأمين سلامة الجماهير في ملاعب كأس العالم 2018

جهينة نيوز

تحدث ألكسندر ميتين مدير أمن بطولة كأس العالم 2018 المقررة في روسيا صيف العام الحالي، عن الإجراءات الأمنية التي سيخضع لها المشجعون أثناء دخولهم للملاعب.

وقال ميتين بأن الإجراءات الأمنية المرافقة لدخول المشجعين إلى الاستادات ستكون مؤلفة من ثلاث مراحل تفتيش.

المرحلة الأولى وهي الدخول إلى حرم الملعب وهي منطقة ضمن حدود الملعب الخارجية، والمرحلة الثانية وهي مرحلة التفتيش عند مداخل الاستاد نفسه.

والمرحلة الثالثة هي عند البوابات المخصصة لجلوس وتوزع الجماهير.

وأضاف بأن التفتيش الأمني سيضمن أمن الجماهير الراغبة بحضور المباريات دون أي مشاكل، كما أنه سيساهم بمنع إدخال المواد المحظورة إلى الملعب.

يذكر بأن اللجنة المنظمة "روسيا-2018" تتعاون مع اتحادات الكرة الأخرى في تبادل معلومات حول الأشخاص المثيرين للشغب لمنع دخولهم إلى الملاعب أو حتى منحهم بطاقة المشجع التي تخولهم الدخول إلى الأراضي الروسية دون تأشيرة.