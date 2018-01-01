النفط يرتفع بفعل تراجع المخزون الأمريكي ومخاطر الإمدادات العالمية

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية واستمرار مخاطر تعطل بعض الإمدادات العالمية.

وذكرت رويترز أن خام القياس العالمي مزيج برنت سجل 17ر72 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 59 سنتا أي ما يعادل 8ر0 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 59 سنتا أي ما يعادل 9ر0 بالمئة مسجلا 11ر67 دولارا للبرميل.

وكانت مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 428 مليون برميل وفقا لتقرير أسبوعي أصدره معهد البترول الأمريكي.