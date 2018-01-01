روحاني: نريد علاقات أخوية وقوية مع دول الجوار ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول

جهينة نيوز

اكد الرئيس الايرانى حسن روحاني ان بعض القوى الاجنبية تتواجد في المنطقة بشكل غير قانوني وتعتدي على دولها دون تفويض من الامم المتحدة مشيرا الى أن هذه القوى تستخدم أيضا الجماعات الارهابية لتحقيق اهدافها.

وقال روحاني خلال مراسم الاستعراض العسكري الذي أقيم صباح اليوم جنوب العاصمة طهران بمناسبة يوم الجيش الايراني: ان ايران بحاجة الى جيش قوي وحرس ثوري مقتدر لكي لا تسمح للمجموعات الارهابية بالاقتراب منها موضحا ان الجيش الايراني يحافظ على استقلال ووحدة البلاد ويتمتع بالجهوزية دائما فى وجه مؤامرات الاعداء.

وشدد روحاني على ان ايران تريد علاقات أخوية وقوية مع دول الجوار وترفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الاخرى ولكنها في نفس الوقت ترفض تحريض بعض دول الجوار ضدها وقال "رغم اننا نعتبر الحوار هو السبيل الوحيد للسلام فى المنطقة الا ان قواتنا المسلحة ايضا على أتم الاستعداد للدفاع عن البلاد.

وأشار الرئيس الايراني الى ان بلاده تقوم بانتاج واعداد ما تحتاجه من سلاح للدفاع عن نفسها ولا تكترث لرأى الاخرين بشأن تطوير قدراتها الدفاعية.