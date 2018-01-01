وفاة زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

الأربعاء, 18 نيسان 2018 الساعة 09:57 | مجتمع, أخبار المجتمع

وفاة زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

جهينة نيوز

توفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عن 92 عاما امس الثلاثاء، بحسب بيان نشره على تويتر المتحدث باسم زوجها.

وقال جيم ماكغراث إن "باربرا بوش توفيت الثلاثاء عن 92 عاما"، وذلك بعيد يومين على إعلان المتحدث نفسه أن السيدة الأولى السابقة قررت وقف علاجها الطبي واللجوء إلى الرعاية التسكينية بسبب تدهور صحتها.

وكان ماكغراث أفاد في بيان يوم الأحد الماضي، بأنه "بعد دخولها المستشفى مرات عدة في الفترة الأخيرة وبعد التشاور مع عائلتها وأطبائها، قررت السيدة بوش البالغة 92 عاما عدم مواصلة علاجها الطبي والتركيز على الرعاية التسكينية".

وأضاف "أظهرت باربرا بوش صلابة مع تدهور صحتها وهي، بفضل إيمانها الراسخ، لم تقلق على نفسها بل على الأخرين".


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