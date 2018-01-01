أضرار مادية جراء سقوط قذيفتين على حيي الزاهرة الجديدة وبستان الدور بدمشق

الأربعاء, 18 نيسان 2018 الساعة 09:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

أضرار مادية جراء سقوط قذيفتين على حيي الزاهرة الجديدة وبستان الدور بدمشق

جهينة نيوز

وقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء سقوط قذيفتي هاون أطلقهما إرهابيو “داعش” على حيي الزاهرة الجديدة وبستان الدور بدمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن ارهابيي تنظيم “داعش” المنتشرين في مخيم اليرموك استهدفوا بعد منتصف الليل بقذيفتي هاون حيي الزاهرة الجديدة وبستان الدور ما تسبب بأضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع اصابات بين المدنيين.

وتنتشر في مخيم اليرموك مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم “داعش” تتحصن ضمن المنازل السكنية للمدنيين وتعتدي على الأبنية السكنية في الأحياء المحيطة بالمخيم بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية.

سانا


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا