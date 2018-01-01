"أنصار الله" تتوعد السعودية برد يغير الاستراتيجيات العسكرية!

جهينة نيوز

توعدت جماعة أنصار الله، "التحالف العربي" بقيادة السعودية برد "سيغير الاستراتيجيات العسكرية والسياسية".

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي في تغريدة على حساب منسوب له على "تويتر": "إذا استمر العدوان الأمريكي السعودي وحلفاؤه في الإعداد لمعركة الحديدة كما أعلن عنه المبعوث في إحاطته فإن ما أعلن عنه قائد الثورة عبد الملك الحوثي سيكون جاهزا، وقد عرفوا إمكانية الرد وستتغير بإذن الله كل الاستراتيجيات العسكرية والسياسية لدينا".

وفي أول رد فعل لجماعة أنصار الله حول الإفادة الأولى لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن عقب تعيينه، وصف الحوثي الإفادة بـ "الإيجابية"، مبدياً التحفظ على نقاط منها مدة الإطار التفاوضي، حيث اعتبره الحوثي "فرصة لاستمرار الآثار المدمرة على الشعب اليمني بالحصار وقطع الرواتب وارتكاب العدوان مجازره يوميا"، لافتاً إلى "عدم تطرق المبعوث الأممي لدول العدوان الذين شنوا الحرب ولا زالوا يصعدونها وما حملته من تهديد".

يذكر أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد حذر، في وقت سابق، من توجيه ضربات "موجعة ومؤلمة" ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في حال شنوا هجمات صاروخية جديدة ضد السعودية.