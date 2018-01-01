تغذية الكهرباء للغوطة خلال ايام وتأمين مصادر إضافية لحلب وإعادة التيـار لدير الزور.. من لديه شخص مفقود فليراجع الطب الشرعي.. فريق من الأطباء للتعرف على جثث الغوطة!

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاربعاء 18 نيسان 2018 بعمل الفرق الفنية التابعة لوزارة الكهرباء والتي تعمل على ثلاث جبهات الأولى باتجاه محافظة حلب لتأمين مصادر تغذية إضافية للمدينة وتحديداً من محافظة حماة، والثاني إعادة التيار الكهربائي إلى مدينة دير الزور من مصدرين (حمص والتيم) أما الثالث والذي لا يقل أهمية عن سابقيه فهو إنارة قرى وبلدات الغوطة الشرقية

وكشفت مصادر وزارة الكهرباء أن خارطة الطريق التي تم رسمها بدقة (جاهزة مسبقاً) كما هو الحال بالنسبة لمناطق الزبداني ومضايا وبقين وعين الفيجة بريف دمشق حيث تمكنت من إعادة تأهيل الشبكة المدمرة بالكامل وتأمين التغذية الكهربائية، وبالفعل ومع إعلان بواسل الجيش العربي السوري تحرير مناطق الغوطة الشرقية من رجس الإرهاب جاء التحرك السريع لورش وفرق الصيانة ضمن خطط الوزارة الإسعافية والدائمة حيث تمكنوا من نصب 66 برج توتر كهربائي خلال زمن قياسي لم يتعدَّ الخمسة أيام.‏

مصادر الوزارة أكدت أن خطة العمل تشمل التحرك وفي وقت واحد باتجاهين لتأمين التغذية الكهربائية للغوطة الشرقية، حيث يضمن الاتجاه الأول تأمين الكهرباء بشكل مؤقت من خلال مشروع مؤلف من 88 برج توتر متوسط يمتد من محطة تحويل جرمانا إلى محطة تحويل سقبا، منوهة إلى تنفيذ 66 برجاً منها ومتابعة برنامج التنفيذ لإكمال تركيب الأبراج الـ 22 المتبقية مع نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن هذه الأبراج ستحمل دارة مزدوجة بتوتر 20 ك. ف لنقل التغذية الكهربائية من باب شرقي إلى محطة تحويل سقبا، ما يعني إعادة الربط الكهربائي والتغذية قريباً جداً إلى قرى وبلدات الغوطة.‏

وفيما يخص دوما قالت المصادر إن هناك تحركاً باتجاه محطتي تحويل المدينة الأولى مقابل الفرن الآلي والثانية جانب الملعب البلدي باستطاعة إجمالية تصل إلى 150 ميغا فولت أمبير.‏

أما المسار الثاني الدائم لتأمين الكهرباء للغوطة الشرقية والكلام للمصدر فهو يشمل تأهيل خطوط توتر 66 كيلو فولط بطول 5 كيلو متر من باب شرقي إلى سقبا خلال مدة شهر من تاريخه، بالتوازي مع العمل على إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل محطة سقبا التي تتضمن محولتين كل منها باستطاعة 30 ميغا واط.‏

ومن ريف دمشق إلى محافظة حلب حيث بينت المصادر أنه يجري العمل حالياً على ربط السدود المائية بالشبكة الكهربائية من خلال خط يمتد من سد تشرين إلى حلب باستطاعة 230 ميغا واط، بالتوازي مع العمل على إصلاح خط /حماة 2ـ حلب2 الذي سيؤمن الطاقة الكهربائية إلى المحافظة باستطاعة 300 ميغا واط.‏

أما بالنسبة لمحطة قابون 3 فهي ستكون في الخدمة خلال شهر من تاريخه، بالتوازي مع العمل على تأهيل محطة فيحاء 2، وصيانة خط ديماس دير علي الذي سينقل الطاقة الكهربائية من المنطقة الجنوبية إلى الوسطى والذي سيكون بالخدمة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه.‏

المصادر أوضحت أن استهلاك سورية من الكهرباء حالياً يصل إلى 1700 طن من الفيول يومياً بعد أن سجل في مرحلة سابقة إلى 7000 طن يومياً، وهذا يعود إلى الانتصارات التي تخطها قواتنا المسلحة على كامل الجغرافيا السورية والجهود التي بذلتها وزارة النفط والثروة المعدنية لإعادة تأهيل حقول الغاز المحررة الأمر الذي مكنها من تخصيص وزارة الكهرباء بمليون متر مكعب إضافي من الغاز يومياً، لافتاً إلى أن أكثر من 87 % من محطات التوليد اليوم تعمل على الغاز في حين لا تتجاوز نسبة المحطات التي تعمل على الفيول 13%، أما استهلاك سورية من مادة الغاز الموردة إلى محطات التوليد فتصل إلى 14 مليون متر مكعب بعد أن كان استهلاكها في فترة من الفترات لا يتجاوز 3 ملايين متر مكعب يومياً، مشيراً إلى أنه يجري العمل على الوصول إلى مرحلة يتم فيها الاستغناء عن الاعتماد على الفيول وهو ما سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني.‏

من جهتها صحيفة الوطن ركزت على ما اعلنه مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو عن تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين للبدء بفتح ملف جثث الغوطة الشرقية، متوقعاً أن يبدأ العمل على الملف خلال الأسبوع القادم.

وفي تصريح خاص للصحيفة أوضح حجو أن الفريق يتكون من تسعة أطباء ستة منهم أطباء أسنان، لافتاً إلى أنه في انتظار قرار البدء بالعمل من الحكومة، مشيراً إلى أنه يمكن تقسيم الفريق إلى مجموعات في حال كان عدد الجثث كبيراً.

وأكد حجو تجهيز المعدات الخاصة بهذا الملف حتى التي تدخل في عملية الحفر، كاشفاً عن تجهيز مشفى المواساة لهذا الملف وفي حال كان العدد كبيراً سيتم إدخال مشفى المجتهد إضافة إلى تجهيز مركز في الزاهرة بناء على توجيهات وزير الصحة نزار يازجي.

وأضاف حجو: نعمل على تجهيز مركز الزاهرة ليكون المركز الأساسي الذي تتوافر فيه المستلزمات الفنية التي تفيد في هذا الملف، كاشفاً أنه تم في الفترة الماضية إخراج جثث من الغوطة ولكن بعدد قليل جداً.

وتوقع حجو أن عدد الجثث في مناطق الغوطة كبير بناء على معلومات أهالي المنطقة ولذلك فإنه تم تجهيز الفريق ليشمل هذا الملف كاملا، لافتا إلى أن الهيئة جاهزة لاستلام الملف كاملا وإصدار نتائج مرضية.

وأشار حجو إلى أن الهيئة طلبت عبر وزارة الصحة من الحكومة أن تكون الجهة الوحيدة المعنية في ملف الاستعراف على الجثث لمساعدة الأهالي بالتعرف على ذويهم المفقودين، معتبرا أنه مازال يوجد عشوائية في هذا الملف لتعدد الجهات الداخلة فيه علما أن الهيئة هي المعني المباشر به.

ورأى حجو أن وجود مرجعية واحدة في هذا الملف لا يشتت الأهالي حينما يسألون عن ذويهم المفقودين وتكون الهيئة المرجع الوحيد لهم إضافة إلى أنها الجهة الوحيدة القادرة على التعامل مع هذا الملف، مضيفاً: نتمنى على الحكومة أن تستجيب لهذا الطلب وخصوصاً أن وزير الصحة يدعم ذلك بشكل كبير.

وأكد حجو أن هناك أهالي راجعوا فرعي الهيئة بدمشق وريفها للسؤال عن ذويهم المفقودين، داعيا من له شخص مفقود مراجعة فروع الهيئة لتزويدها بالبيانات التي تفيد في برنامج الاستعراف وخصوصاً أن هذه المعلومات تفيد بشكل كبير في التعرف على الجثث المجهولة.

وأشار حجو إلى أنه يتم تصميم برنامج في الهيئة خاص بالاستعراف ليتضمن البيانات والمعلومات التي كانت متوافرة في الشخص قبل وفاته للتعرف عليه بسهولة وهذا يعتمد على المعلومات التي يقدمها الأهالي.

وأوضح حجو أن معلومات قبل الوفاة لها دور كبير في الاستعراف على الجثث، مشيراً إلى أن تكلفة فحص «dna» مكلفة جداً ومن الممكن أن تبلغ قيمتها مئات الملايين وتستغرق وقتاً.

وأكد حجو أن الهيئة لديها الخبرات والكفاءات التي تقوم بالمهام الموكلة فيها وخصوصاً أن هناك عدداً لا بأس به من الأطباء أجروا دورات في العديد من الدول المتمرسة في ملف الاستعراف وبالتالي من الممكن الاعتماد عليها بالاستعراف من دون اللجوء إلى «dna» ومنها التعرف على الجثة عبر الأسنان وهذا يحتاج إلى معلومات وبيانات.